Atiker Konyaspor'da Yeni Amasyaspor maçı hazırlıkları





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Yeni Amasyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynanan mücadelede ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.