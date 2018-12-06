Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yoğun yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas organizasyonları ve 7'ye 4 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Fallou Diagne ve Selim Ay, antrenmana katılmadı.