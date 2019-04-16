Atiker Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik...