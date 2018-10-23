Atiker Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, teknik direktör Çalımbay'ın da yer aldığı turnuva maçıyla antrenmanı tamamladı.
Salonda çalışma yapan Paolo Hurtado ile takım kaptanı Ali Turan, antrenmana katılmadı.