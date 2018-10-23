Atiker Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör...

Atiker Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, teknik direktör Çalımbay'ın da yer aldığı turnuva maçıyla antrenmanı tamamladı.

Salonda çalışma yapan Paolo Hurtado ile takım kaptanı Ali Turan, antrenmana katılmadı.

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