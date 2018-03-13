Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, sahadaki koşu ve açma germeden sonra tesislere geçerek salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Topa sahip olma ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, koşu ve çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, antrenmanı izlemeye gelen Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ve grup üyeleri, takım kaptanı Ali Turan'a çiçek verdi.

Taraftarlar adına konuşan İlker Kırnaz, tribünlerden takıma her zaman destek olacaklarını belirterek, "Her daim arkanızda olduğumuzu bilmelisiniz. Geçmişe sünger çektik. Kalan 9 haftada çok farklı bir tribün çok farklı bir takım göreceğiz. Tribünlerde 'Konyaspor kümeye' diye tezahürat yapanlara da en güzel cevabı mayıs ayı ortalarında ligde kalarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın da taraftarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



