Atiker Konyaspor'da Jonsson'ın sözleşmesi yenilendi

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da orta saha oyuncusu Jens Jonsson'ın sözleşmesi yenilendi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren 25 yaşındaki Jonsson'la 2 yıllık mukavele imzalandığı bildirildi.
Atiker Konyaspor'un sözleşme yenilediği Jonsson, 2016-2017 sezonunda Danimarka'nın Aarhus takımından transfer olmuştu.
Yeşil-beyazlı formayla 45 lig, 8 UEFA Avrupa Ligi, 11 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıkan Jonsson, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.