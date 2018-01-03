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Atiker Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı

- Yeşil-beyazlı takım, Antalya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:10
Atiker Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı
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ANTALYA (AA) - Süper Lig’de ilk yarıyı 15 puan ile 16. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.  

Yeşil-beyazlı takım, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yağmur altında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, koşu ve pas çalışmalarıyla sona erdi.  

İdmana, izinli olan Serkan Kırıntılı, Petar Filipovic, Nejc Skubic, Fofana, Mehdi Bourabia, Deni Milosevic ve Jens Jonsson katılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolSÜPERLİG
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