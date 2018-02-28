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Atiker Konyaspor'da hedef 3 puan

- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek: "Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazandığımız takdirde yukarıdaki takımlarla puan farkının tekrar daralacağını düşünüyorum" - (Yönetimin Ali Çamdalı kararı) "Kişiler, oyuncular ve antrenörler kulüplerin üzerinde değil. Yönetimin aldığı karara saygı duymak zorundayız"

28 Şubat 2018 Çarşamba 20:56
Atiker Konyaspor'da hedef 3 puan
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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmadan üç puan almaları gerektiğini söyledi.

Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdilek, Evkur Yeni Malatyaspor'un puan cetvelinde rahat bir durumda olduğunu belirtti.

Dirençli bir takımlar karşılaşacaklarını dile getiren Özdilek, "Kolay müsabaka yok ama tek düşüncemiz bu maçı kazanmak. Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazandığımız takdirde yukarıdaki takımlarla puan farkının tekrar daralacağını düşünüyorum. Bütün konsantrasyonumuz oynayacağımız bu maça vereceğiz." diye konuştu.

Ligin 23. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında alınan 3-0'lık yenilgiyi "tam bir hayal kırıklığı" şeklinde nitelendiren Özdilek, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını ise "kader" maçı olarak tanımladı.

Önlerinde toplayabilecekleri 33 puan olduğunu hatırlatan Mehmet Özdilek, "Sahamızda 5 maçımız ve bunları kazanabilecek gücümüz var. Kazandığımız takdirde beklediğimiz çizgide olacağımızı düşünüyorum. Deplasmanda ise 6 mücadeleye çıkacağız. Bunların ikisini büyük takımlarla oynayacağız. Diğer 4'ü kazanabileceğimiz rakipler." ifadelerini kullandı.


- Yönetimin Ali Çamdalı kararı


Özdilek, kulüp yönetiminin, takım kaptanı Ali Çamdalı'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Ali Çamdalı'nın iyi bir kaptan olduğunu düşünüyorum. Kişiler, oyuncular ve antrenörler kulüplerin üzerinde değil. Yönetimin aldığı karara saygı duymak zorundayız. Ali Çamdalı benim çok sevdiğim bir kişilik. Bunu bugün nasıl ifade ediyorsam, geçmiş dönemde de böyleydi. Bundan sonra da ifade edeceğim ama kulübün bazı prensipleri var. Kulüpler prensipleriyle yaşayan kurumlardır. Dolayısıyla yönetim kurulunun ortak aldığı bir karardır. Biz çalışanların saygı duymaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok."

Yeşil-beyazlı ekibin ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanı, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kontrolü ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporEvkur Yeni MalatyasporMehmet ÖzdilekSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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