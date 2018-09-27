Atiker Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yeni Amasyaspor ile oynanan mücadelede ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.