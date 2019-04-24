Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde...