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Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

- Yeşil-beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın, takımıyla ilk çalışmasına çıktı

06 Mart 2018 Salı 21:29
Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Süper Lig’in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Galatasaray’a konuk olacak yeşil-beyazlılar, bir günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular antrenmanda 6'ya 3 pas ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman daha sonra 3 takımdan oluşan turnuva maçlarıyla sona erdi.

Antrenmana Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve tedavisine başlanılan Petar Filipovic katılmadı. Amir Hadziahmetovic takımdan ayrı çalışırken Mustapha Yatabare ise takımla çalıştı.


Anahtar Kelimeler:
AntrenmanAtiker KonyasporGalatasaray
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