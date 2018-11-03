Atiker Konyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.