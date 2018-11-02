Atiker Konyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan, tedavisine devam edilen Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Yevhen Opanasenko ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.



