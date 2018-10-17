Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyasporlu futbolcu Uğur Demirok, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendiklerini söyledi.

Bu sezon iyi futbol oynadıklarının altını çizen Uğur, "Oynadığımız futbolun karşılığını puan olarak alamadığımızı düşünüyorum. Daha üst seviyelerde olabilirdik ama ufak tefek şanssızlıklar yaşadık. Bu bir bahane değil. Bu haftaki deplasman maçı bizim için çok önemli. Çaykur Rizespor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Uğur, bir sonraki hafta iç sahada Medipol Başakşehir gibi zorlu bir rakibe karşı ter dökeceklerini belirterek, "İç saha maçlarımızı hep zorlu ve büyük rakiplerle oynadık. Puan açısından bence bunun da biraz dezavantajını yaşadık. Bu hafta önemli bir deplasman. Galibiyetle dönmek için çalışmalarımızı yaptık. İnşallah sahadan 3 puanı alıp ayrılan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu kulüpleri içerisinde Konyaspor'un ilk 3'te yer aldığını ifade eden Uğur, "Performans olarak Konyaspor'da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sahada her şeyimi, hırsımı, agresifliğimi vererek elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

Sezon başından beri Konyaspor'un yediği gollerin 3'te 2'sinin duran toplardan kaynaklandığını anlatan Uğur Demirok, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bire bir, adam adama oynuyoruz. Bazen gününde olmayan futbolcular olabiliyor. O yüzden o gün tutmayabiliyor. Zaten futbol hatalar oyunudur. Bizler bunu en aza indirgemeye çalışıyoruz. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Alan savunması ya da adam adama oyun tercih meselesidir. Hocanın tercihidir. Konyaspor daha önceleri Aykut Kocaman döneminde herhalde alan savunmasına yönelik oynuyordu. Daha sonra adam adama döndüler. Ben daha önce de Rıza hocayla çalıştım. Adam adama yapıyorduk. Bu olay alan veya adamla kıyaslanmıyor. O günkü şartlar ve sezondaki şanssızlıklardan kaynaklanıyor bence. İnşallah bunları en kısa zamanda düzelteceğimize inanıyorum."





- Antrenman





Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda "core" çalışması ile başladı.

Daha sonra koşu ve ısınma hareketleriyle sahada devam eden antrenmanda, 5'e 2 pas çalışması yapıldı. İki gruba ayrılan futbolcular şut ve gol çalışmasının ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Öte yandan, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan dönen Deni Milosevic, takımdan ayrı idman yaptı.

