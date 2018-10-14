Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 7'ye 7 çift kale maç ve 5'e 2 pas organizasyonuyla idmana devam eden futbolcular, topla oyun ile tempolu koşu çalışması yaptı.

19 yaş altı takımından Oğuzhan Eskiköy, Mert Dikici ve Fatih Akbaş'ın da katıldığı antrenman, gol çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.



Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.



