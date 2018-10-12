Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Fallou Diagne ve Petar Filipovic katılmadı.



Futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptıkları antrenmana gol çalışmasıyla devam etti.

Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.



