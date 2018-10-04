Atiker Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas organizasyonuyla devam eden antrenman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Ali Turan katılmazken, Petar Filipovic idmanın büyük bölümünde takımla çalıştı.





- SOBE'den teşekkür ziyareti





Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), Fenerbahçe maçının hasılatını vakfa bağışlayan Konyaspor'a teşekkür ziyaretinde bulundu. .

Vakfın yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler ve velileri, Konyaspor yönetimiyle görüştükten sonra antrenman sahasında futbolcularla bir araya geldi.

Topluca çektirilen fotoğrafın ardından, futbolcular SOBE öğrencileriyle ayrı ayrı ilgilendi, sohbet etti.