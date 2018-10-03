Atiker Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas organizasyonuyla devam eden antrenmanda oyuncular çabukluk ve koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Atiker Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.



