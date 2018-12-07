Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Pas organizasyonları ve 4'e 1 çalışma ile devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.



Tedavilerine devam edilen futbolculardan Selim Ay, Paolo Hurtado ve Fallou Diagne antrenmana katılmadı.

Atiker Konyaspor, Trabzonspor ile yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.