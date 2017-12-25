Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde...