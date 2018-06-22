Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlılarda, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından, 1+1 yıllık anlaşmaya varılan Rıza Çalımbay için imza töreni düzenlendi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Çalımbay'a teşekkür ederek, Atiker Konyaspor'a en güzel başarıları yaşatma temennisinde bulundu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Atiker Konyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok iyi işler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü geldiğim günden beri hem yönetimin tavrı hem de kulüp prensipleri dört dörtlük. İyi ki böyle bir karar vermişim." dedi.

Yönetimle takıma yapılacak takviyelerin de konuşulduğunu dile getiren Çalımbay, bu hususun sezon başlamadan yerine getirilmesi halinde herkesin çok iyi bir Konyaspor izleyeceğini anlattı.

Konya'yı çok iyi tanıdığını ifade eden Çalımbay, "Konya'nın bir futbol kenti olma olma özelliği var ve bunu son zamanlarda kazandı. Hem burada oynanan milli maçlar olsun hem de taraftarı olsun çok iyi durumdalar. İnşallah taraftarla çok güzel şeyler başaracağız." diye konuştu.

"Geçen sezon yaşanan sıkıntılar bu sezon yaşanmayacak"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çalımbay, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Konyaspor'la 3 maç yaptıklarını, dolayısıyla takımı yakından tanıdığını aktardı.

Çalımbay, takımın iskelet kadro olarak çok iyi durumda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un iyi bir hava yakalaması lazım. Bizim de tek düşüncemiz lige çok iyi başlamak. Bu süreçte de taraftara, basına ve yönetime büyük iş düşüyor. Eksikliklerin de giderilmesi halinde kesinlikle geçen sezon yaşanan sıkıntılar bu sezon yaşanmayacaktır. Konyaspor Kulübü umduğumdan daha iyi durumda. Herşeyden önce yönetim çok samimi. Tesislerde yok yok. Her şeye sahip bir kulüp. Bunlar da var olduğu için çok iyi işler çıkartacağımıza inanıyorum. Size şunun garantisini vereyim. Geçen seneki sıkıntıları kesinlikle yaşamayacak bir Konyaspor karşınızda olacaktır."

Temmuz başında takımla beraber Konya'da çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Çalımbay, ardından kampın Bolu ve Hollanda'da devam edeceğini anlattı.

"Bizim Eto'o ile hiçbir şekilde sorunumuz olmamıştır"

Çalımbay, Antalyaspor'da çalışırken bir takım sorunlar yaşadığı iddia edilen Samuel Eto'o ile benzer bir durumun olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Ekibimle Antalya'ya geldiğimde oradaki krizin saha içinden çok saha dışında olduğunu gördük. Bizim Eto'o ile hiçbir şekilde sorunumuz olmamıştır. Aksine çok faydasını gördük. Dolayısıyla burada da sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum." cevabını verdi.

Öte yandan, imza töreni öncesi Konyaspor'un 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama yapıldı. Getirilen pastanın mumlarını, başkan Kulluk ile Çalımbay üfledi.

Muhabir: Savaş Güler