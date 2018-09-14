Atiker Konyaspor galibiyete odaklandı





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Fenerbahçe maçını kazanmak için her türlü riske girebiliriz, özellikle maçın ikinci yarısında." dedi.

Çalımbay, Kayacık Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile sahalarında yapacakları maç öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ligin kendileri için özellikle bu hafta yapılacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacağını belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

"Oynadığımız 4 maç bizim açımızdan iyi geçti ama daha da iyi geçebilirdi. Rahat kazanabileceğimiz, çok iyi şekilde bitirebileceğimiz maçlar da vardı ama her takımda bulunan eksiklikler bizde de maalesef yaşandı. O yüzden kazanabileceğimiz maçlar da berabere bitti ama gösterilen bu 4 maçtaki periyottan biz çok memnunuz. En son deplasmanda oynadığımız Yeni Malatyaspor maçı hem oyun hem de galibiyet olarak mükemmeldi. Şimdi lig yeniden başlıyor. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı camia için, bizim için ve ilerisi için çok önemli olacak. Takım olarak, oyuncular olarak bu maçın kolay olmayacağının farkındayız."

Fenerbahçe'nin de yaptığı transferler dolayısıyla bundan öncekinden daha farklı olacağını düşündüğünü dile getiren Çalımbay, "Çok iyi, kaliteli oyuncular aldılar. Tabii ki bir uyum süreçleri vardı, onu da kısa sürede atlatmışlardır mutlaka. Tabii ki son 3 maçı kaybettikten sonra bu maç onlar için çok farklı. Ama bizim için de çok farklı. Biz her şeyin farkındayız. Mücadele etmeden, kapasitemizin üzerine çıkmadan kazanmamız mümkün değil." diye konuştu.

Çalımbay, bu maçta da başta taraftarlara güvendiklerine işaret ederek, "Bütünlüğü sağlayıp bu maçı iyi bir şekilde bitireceğimize yürekten inanıyoruz. Kolay olmayacak. Maçın başından sonuna kadar kopmadan oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- "Bizim maça artık 'hedef maç' diye bakıyorlar"







Takımına güveninin tam olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe son 3 maçı kaybedince herkes farklı düşünüyor. Bu iş öyle değil. Her şeyden önce Sayın Ali Koç başkan olduktan sonra, tabii ki oraya bir günlük için gelmedi, büyük projelerle geldi. Bu projelere başlarken de baktığımızda yaptıkları transferler hakikaten hepsi kariyerli ve üst düzey oyuncular. Onun için hedefleri sadece buralar değil. Hedefleri çok büyük. Ali Koç gibi başkanlar, Antalyaspor'a gelen Ali Şafak Öztürk gibi başkanlar kulüplere çok şeyler verecektir mutlaka. Hedefleri vardır ve bu hedefleri de hemen 3-4 maçta olacak bir şey değil. Beklemek gerekiyor ama bizim maça artık 'hedef maç' diye bakıyorlar. Bunun farkındayız. Normal, biz de 3 maç kaybetsek 4'üncü maça mutlaka 'final maçı' gibi bakarız. Bizim için her maç final ama öyle bakarız. Fenerbahçe de şu anda öyle bakıyor. Fenerbahçe'nin 3 maç kaybetmesi bizim için avantaj değil bence dezavantaj oldu. Çünkü Fenerbahçe bu maça çok farklı şekilde çıkacak. Biz de farklı şekilde çıkacağız. Bizim için çok önemli, çok kritik ve aldığımız Yeni Malatyaspor galibiyeti, bu maçı da iyi şekilde bitirdiğimizde daha da anlamlı bir hale gelecek. Bizim de eksikliklerimiz vardı, hazır olmayan arkadaşlarımız vardı. O arkadaşlarımız da milli maç arasında bir nebze düzeldiler. Dün takım olarak bir araya geldik. Tek hedefimiz hiçbir şeye aldırmadan maçı kazanmak."

Başta Petar Filipovic olmak üzere bazı sakat oyuncularının olduğuna dikkati çeken Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:

"Sakat arkadaşlarımızla birlikte uyum sorunu yaşayan arkadaşlarımız var. Fallou olsun, Hurtado olsun... Bu arkadaşlarımızı hazırlık maçı yaparak değerlendirmek istedik. Onları görmek istedik, çünkü göremediğimiz arkadaşlarımız vardı. Hazırlık dönemini beraber geçiremediğimiz arkadaşlarımız vardı, transferlerimiz geç yapıldı. Amir gibi, Traore gibi sakatlıktan çıkan arkadaşlarımızın da hazır olması açısından çok önemliydi. İyi bir şekilde değerlendirdik ve bir hazırlık maçı aldık."





- "Fenerbahçe maçı 'final' gibi bir maç"







Rıza Çalımbay, duran toplar ve skoru koruyamama sorununun devam edip etmediğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Son maçlarımıza baktığınızda öyle gol yemedik. Bu maçta da onlara dikkat edeceğiz. Milli maç arasında milli takıma giden arkadaşlarımız olduğu için tam takım halinde çalışamadık ama şimdi o konuda kalan süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tabii ki ölü toptan gol yemek çok kötü bir şey. Burada maalesef bazı hatalarımız oldu. Onlar da bireysel hatalardı. Herkesin bir görevi var, duracağı yer var, adamı var. Maalesef bazen istemeden hatalar oluyor. Sezon başı nasıl bütün takımların yanlışları veya iyi gitmeyen şeyler oluyorsa bizde de maalesef oldu. Yine de iyi atlattığımıza inanıyoruz. Dört maçı artık unuttuk, kenarda kaldı. Bundan sonra bambaşka bir şekilde başlamamız gerekiyor. Bizim için Fenerbahçe maçı 'final' gibi bir maç. İyi şekilde de bitireceğiz inşallah."





- "Hücum açısından hiçbir sorunumuz yok"







Bir gazetecinin "Eksik oyuncuların giderilmesi konusunda önünüzde çok seçenek var. Bu konuda ilk 3 maçı mı baz alacaksınız?" sorusu üzerine Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başında kadromuzda Mehdi vardı. Gidince yerine oyuncu alamadık. Diğer arkadaşlarımızdan yararlanmamız gerekiyor. Onların içinde de Amir, Hurtado gibi oyuncu lazım orayı kapatacak. Şu anda öyle bir sıkıntımız var, orayı da o yüzden kapatamadık. İki ön liberolu oynamaya çalıştık. Hücum açısından hiçbir sorunumuz yok, gol atıyoruz ve gol atmadığımız maç yok ama açık da verebiliyoruz. Onun için şimdi daha dikkatli bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdi diğer arkadaşlarımız da geldiği zaman orada rekabet de artacak. Yeni Malatyaspor maçı bizim açımızdan çok önemliydi. O maçta 1-0 galip geldik ama daha farklı kazanabilirdik. Onun için maçına göre, karşı takıma göre pozisyon değiştirebiliriz. Fenerbahçe maçını kazanmak için her türlü riske girebiliriz, özellikle maçın ikinci yarısında. Tabii ki sakince ve takımımızı her şeyden önce disiplinli, daha çok koşan, daha çok mücadele eden bir takım haline getirmemiz gerekiyor."