Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, ligde bundan önce oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre takımında 5 değişiklik yaptı.

Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Reyes, Mehmet Ekici, Valbuena ve Eljif Elmas'ın yerine İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia ve Aatıf Chahechouhe'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Benzia, Chahechouhe ve Slimani ilk 11'i ile çıktı.

Öte yandan, Benzia ve Jailson sarı-lacivertli formayı ilk kez resmi maçta giydi.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan tribünlerin büyük çoğunluğunun dolduğu görüldü.





- Atiker Konyaspor'da 2 değişiklik





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.



Tecrübeli teknik adam, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer alan Fofana ve Vedat Bora'nın yerine Ömer Ali Şahiner ve Jahovic'i ilk 11'e dahil etti.

Atiker Konyaspor karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Yatabare ve Jahovic ilk 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Abdou Razack Traore, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Malick Evouna, Eren Albayrak ile kadro dışı kalan Imoh Ezekiel forma giymedi.