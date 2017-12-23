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Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligde son oynadıkları Kardemir Karabükspor maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen hafta Göztepe ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:28
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
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KONYA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligde son oynadıkları Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor maçındaki ilk 11'de yer alan futbolculardan Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado'nun yerine Mauricio Isla, Luis Neto, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin ve Mathieu Valbuena'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Volkan Demirel, Isla, De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Topal, Chahechouhe, Giuliano ve Valbuena'dan oluşan ilk 11 ile başladı.

Sarı-lacivertli takımda yedeklerde kaleciler Carlos Kameni ve Erten Ersu ile Yiğithan Güveli, Samed Karakoç, Serhat Kot, Ozan Tufan, Alper Potuk, Jose Fernandao ve Soldado yer aldı.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalıları Skrtel, Neustaedter ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı ise kadroda yer almadı.


- Atiker Konyaspor'da da 2 değişiklik



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de Göztepe ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçının ilk 11'inde yer alan Selim Ay ve Wilfred Moke'nin yerine Ali Çamdalı ve Jens Jonsson'ı ilk 11'e dahil etti.

Atiker Konyaspor karşılaşmaya, Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson, Vedat Bora, Bourabia, Ömer Ali Şahiner ve Milosevic ilk 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlılarda yedeklerde kaleciler Patrik Carlgren ve Abdulaziz Demircan ile Selim Ay, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir, Musa Araz, İsmail Güven, Lebogang Manyama ve Moryke Fofana yer aldı.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Abdou Razack Traore, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Malick Evouna, Eren Albayrak ile kadro dışı kalan Imoh Ezekiel forma giyemedi.


Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFenerbahçeFutbolSÜPER LİG
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