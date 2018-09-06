Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

Paolo Hurtado'nun takımdan ayrı çalıştığı idmanda futbolcular, açma-germe, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonu yaptı.

Tempolu koşuyla devam eden antrenman, şut ve gol çalışmaları, hücum, savunma ağırlıklı minyatür kalelerde yapılan maçla sona erdi.



