Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

Moryke Fofana, Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne'nin takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonu yaptı.

Tempolu koşuyla devam eden antrenman, şut ve gol çalışmaları ile sona erdi.





- Öğrencilerden ziyaret





Bazı kreş ve anaokullarından minik öğrenciler ve öğretmenleri, antrenmanı takip etti.

Teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, kaptanlardan Ali Turan'ın doğum gününü kutlayıp, teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek verdi.

