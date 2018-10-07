Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar





KONYA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Malmö maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Güneş, Malmö maçının 11'inde yer alan Gökhan Töre, Lens ve Necip Uysal'ın yerine Atiker Konyaspor karşısında Babel, Quaresma ve Atiba'ya şans verdi.

Beşiktaş karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Medel, Qaresma, Ljajic, Babel ve Love 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano ise kadroya dahil edilmedi.

Öte yandan Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.





- Atiker Konyaspor'da 3 değişiklik





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 7. haftasındaki Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Çalımbay, Göztepe maçında ilk 11'de yer alan Selim Ay, Jevtovic ve Fofana'nın yerine Diagne, Volkan Fındıklı ve Hurtado'yu sahaya sürdü.

Atiker Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic ve Yatabare 11'iyle başladı.

Ev sahibi ekipte Adis Jahovic, Yeni Amasyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldığı için kadroda yer almadı. Ali Turan, Jevtovic ve Filipovic ise sakatlıkları nediyle kadroya dahil edilmedi.

Yeşil-beyazlı futbolcular, destek olmak için maça kollarında Türk Kızılay'ının ambleminin bulunduğu formayla çıktı.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan güney trübünündeki taraftarlar, kartonlarla Türk Bayrağı oluşturdu.



