Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçına hazır





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyasporlu futbolcular, Beşiktaş karşılaşması öncesi son çalışmasını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Beşiktaş maçının taktik çalışmasıyla sürdürülen idman, çift kale maç ile tamamlandı.

Takım kaptanı Ali Turan, fizyoterapis gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.



