Atıcılık şampiyonundan Başkan Yaşar'a ziyaret

ANKARA (AA) - Güney Kore'de düzenlenen atıcılık dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Gazi Gücü sporcusu Şevval İlayda Tarhan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin Changwon kentinde düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu Bütün Dallar Dünya Şampiyonası'nda genç bayanlar 10 metre havalı tabanca branşında şampiyon olan Şevval İlayda Tarhan ile takım arkadaşı Yasemin Beyza Yılmaz, bağlı oldukları Gazi Gücü Spor Kulübünün kurucusu Murat Yılmaz ve antrenörleri İlknur Yılmaz ile Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a ziyarette bulundu.

Yenimahalle'nin Şentepe Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 yıl önce başladığı atıcılık sporunda kısa sürede Türkiye rekorunu da kıran Tarhan, olimpiyatlara hazırlandığını söyledi.

Yenimahalle Belediye başkanı Fethi Yaşar da başarılı sporcu ve beraberindekileri kabulünde, Yenimahalle'de gençlerin ve çocukların sporla buluşması, sağlıklı yaşaması ve donanımlı olarak yetişmesi için her türlü hizmetin verildiğini ifade etti.

Türkiye'de spor denilince akla sadece futbolun geldiğini ancak kendilerinin belediye olarak sporun tüm branşlarına destek verdiklerini ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Amatör kulüplere sahip çıkıyoruz. Engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşması ve kişisel gelişimlerinin sağlamaları için spor salonları ve yüzme havuzları açıyoruz. Atıcılık gibi ülkemizde az bilinen spor dallarına destek olmalıyız. Bu branşlar, ülkemizin dışarıda temsil edilmesinde daha da büyük öneme ve kazanılan başarılarla daha fazla ses getirebilme potansiyeline sahiptir. Ülkemize altın madalyayla dönen sporcularımızı kutluyor, antrenörü ve kulübüne de bu sporcuları ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum."