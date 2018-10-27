At yarışları: Cumhuriyet Kupası Koşusu





ANKARA (AA) - At yarışlarında Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu, Serkan Yıldızhan'ın sahibi olduğu ve Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Taykut" isimli at ilk sırada tamamladı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda bin 600 metrelik çim pistte yapılan koşuya, 3 yaş ve yukarı safkan Arap atları katıldı.



Birinciye 1 milyon 390 bin liranın verildiği toplam 2 milyon 363 bin lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Taykut" isimli at, 1.49.19'luk derecesiyle birinci oldu.



Koşuda Özcan Yıldırım'ın bindiği "Serdümen" adlı at 1.49.52'lik zamanıyla ikinci, jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Batmanaslanı" isimli at ise 1.50.75'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.



Yarışın ardından düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu (YKK) Başkanı Mustafa Aksu, atın sahibi Serkan Yıldızhan'a kupasını, antrenörü Bedri Akbulut ile jokeyi Halis Karataş'a şiltlerini takdim etti.



