İSTANBUL (AA) - Arzum sponsorluğuyla 10. kez gerçekleştirilen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Arzum, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nın 10. kez sponsorluğunu üstlendi.

47 ilden ve KKTC’den toplam 103 kadın satranç ustasının katılımıyla 4-10 Mart'ta Antalya Maritim Pine Beach Otel’de gerçekleştirilen şampiyonada, 2018 Türkiye şampiyonu Ekaterina Atalık oldu ve altın madalyayı aldı.

Atalık'ı gümüş madalyada Kübra Öztürk, bronz madalyada Handenur Şahin takip etti. Şampiyonada derece elde eden sporcular Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Açıklamaya göre, şampiyonanın final gününde Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, tüm yarışmacıları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde satrancın desteklenmesi gerektiğinin ve küçük yaşlardan itibaren çocukların bu spora teşvik edilmesinin öneminin farkında olarak, satranç sporuna gönül vermiş kadınlara ve kız çocuklarına 10 yıldır desteğimizi sürdürüyor ve de Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın sponsorluğunu üstleniyoruz. Sporcu sayılarımızdaki rekor artışla görüyoruz ki desteklerimiz santranca olan ilgiyi artırıyor, amacımıza ulaşıyoruz. Şu anda Türkiye'de 300 bine kadın satranç sporcumuz var. Bu rakamı çok daha yükseklere çıkaracağımızdan eminiz. 50 yıldır kadınların hayatlarında en önemli yardımcılardan birisiyiz. Kadınların gücüne ve çevresindeki her şeyi güzelleştirdiklerine inancımız tam."