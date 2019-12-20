Son Dakika
ABD Kongresinden geçen tahsisatlar yasa tasarısı, GKRY'ye silah ambargosunu şartlı olarak kaldırıyor
Arsenal'da teknik direktörlüğe Arteta getirildi
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın yeni teknik direktörü Mikel Arteta oldu.
Spor 20.12.2019, 17:36
5
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın yeni teknik direktörü Mikel Arteta oldu.
Unai Emery ile yolların ayrıldığı 29 Kasım'dan bu yana Fredrik Ljungberg'in geçici olarak yürüttüğü Arsenal Teknik Direktörlüğü'ne, Mikel Arteta getirildi.
Arsenal'ın yarın Everton'a konuk olacağı 18. hafta maçında takımın başında Ljungberg olacak. Arteta, pazar gününden itibaren göreve başlayacak.
Arteta, 2016 yazından beri Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola'nın yardımcılığını üstleniyordu.
0°
sisli
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:44
|İkindi
|15:09
|Akşam
|17:30
|Yatsı
|18:53