Armin Djerlek sağlık kontrolünden geçti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Armin Djerlek, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Armin Djerlek, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlıların Partizan'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki...
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Armin Djerlek, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.