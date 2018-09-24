Arif Özen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

İSTANBUL (AA) - Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Arif Özen, serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.

Trnava kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Arif Özen, final mücadelesinde Hintli Dupiak Punia'yı 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Günün diğer mücadelesinde Erhan Yaylacı, 96 kilo üçüncülük maçında Rus Khok Khuhov’u 7-3 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Türk güreşçiler 5 madalya kazandı

Türk sporcular, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nı 5 madalyayla tamamladı.

Serbest stilde Arif Özen, grekoromende ise Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Erhan Yaylacı serbestte bronz madalyanın sahibi olurken, grekoromen stilde Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek bronz madalya kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arif Özen'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Özen'e tebrik telgrafı gönderdi.