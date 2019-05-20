Arel Üniversitesi, Koç Spor Fest'te basketbol şampiyonu oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arel Üniversitesi'nin erkek basketbol takımı, Türkiye Koç Spor Fest Üniversiteler Erkekler Büyük Final Basketbol Süperlig Şampiyonası finalinde Nişantaşı Üniversitesi'ni 90-78 mağlup ederek şampiyon oldu.

Arel Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, sezon başında Büyükçekmece Basketbol takımı ile isim sponsorluğuna imza atarak, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol adıyla boy gösteren üniversite, spora yaptığı yatırımların meyvelerini topluyor.

İstanbul Arel Üniversitesi'nin erkek basketbol takımı, Koç Spor Fest Üniversiteler Erkekler Büyük Final Basketbol Süperlig Şampiyonası finalinde Nişantaşı Üniversitesi’ni 90-78 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Samsun'da gerçekleştirilen şampiyonada Beykent Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi ile mücadele eden İstanbul Arel Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, 3 galibiyet 1 mağlubiyetle gruptan lider çıkmayı başardı.



Yarı finalde karşılaştığı Bahçeşehir Üniversitesi'ni 101-79'luk skorla geçerek finale yükselen İstanbul Arel Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, finalde Nişantaşı Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Rakibini 90-78 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İstanbul Arel Üniversitesi’nde büyük sevinç yaşandı.





- Okul takımından Süper Lig'e







İstanbul Arel Üniversitesi Basketbol takımı oyuncusu Berkay Candan, şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi. Başarılı basketbolcu, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencisi olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol takımında da forma giyiyor.



Öte yandan, sezon başında Büyükçekmece Basketbol takımına isim sponsoru olarak maddi manevi destek sağlayan İstanbul Arel Üniversitesi, takımın bu sezon yaşadığı başarısında da önemli pay sahibi olarak dikkati çekiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Takımı, taraftarının da desteğiyle 2018-2019 sezonunda yakaladığı başarıyla, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı elde etti.