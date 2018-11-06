Antalyaspor'un hedefi Avrupa kupaları

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 11 haftalık periyotta topladığı 20 puanla 3. sırada yer alan Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılım hakkını kazanmayı hedefliyor.

Geçen sezonu 38 puanla 14. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, 2018-2019'a da mali problemler nedeniyle sıkıntılı girdi.

Sezon öncesi Senegal asıllı Fransız oyuncu Aly Cissokho, Olcan Adın, Mevlüt Erdinç, Serdar Özkan ve Faslı Abdelaziz Barrada dışında takviye yapamayan Akdeniz ekibi, Süper Lig'de yeni sezona deplasmanda Kayserispor yenilgisiyle başladı.

Sonraki hafta konuk ettiği Atiker Konyaspor ile berabere kalan Antalyaspor, 3. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı yendi. Ligin geride kalan bölümünde Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından üç puan çıkaran kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor ile berabere kalırken, lig lideri Medipol Başakşehir ve aynı puana sahip olduğu Galatasaray karşısında mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de 11 haftada 20 puan toplayan ve üçüncü sırada yer alarak taraftarını sevindiren Akdeniz ekibi, hedefini Avrupa kupaları olarak belirledi.

"Antalyaspor emin ellerde"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topladıkları 20 puan ve ligdeki sıralarının tesadüf olmadığını belirtti.

Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:

"Takımı, yönetimi ve taraftarıyla tam olarak kenetlenmiş ve birliktelik sağlayan bir ekip oluştu. Gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Daha önce 5. olduğumuz 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nı Atiker Konyaspor'un almasından ötürü Avrupa kupalarına katılamamıştık. Bu sezon hedefimiz, Avrupa kupalarına katılım hakkını kazanmak. Antalyaspor iyi yolda, iyi yönetiliyor, emin ellerde. Gerçekten çok değerli, karakterli ve özverili oyuncularımız var."

"Büyük transferler hedefimiz değil"

Süğlün, kırmızı-beyazlı ekibin ligdeki takımlar arasında kaliteli oyuncu grubu ile öne çıktığını dile getirdi.

Türkiye'deki bütün spor kulüplerinde var olan mali sıkıntının Antalyaspor'da da yaşandığını aktaran Süğlün, gelir gider eşitsizliğinin futbol kulüplerinde çok aşikar bir durum olduğunu kaydetti.

Süğlün, sezon başındaki transferlerin de mali şartlar elverdiğince yapıldığını belirterek, "Bundan sonra da çok büyük bütçelerle büyük transferler yapmak hedefimiz değil." ifadelerini kullandı.

"Takımımıza güveniyoruz"

Murat Süğlün, ligin 12. haftasında Akhisarspor'u konuk edeceklerini anımsatarak, bu müsabakanın en kritik gördükleri maç olduğunu anlattı.

Akhisarspor'un çıkış yapmaya çalıştığını vurgulayan Süğlün, "Kendi evimizde olmasına rağmen en zor maçlarımızdan birini oynayacağımıza inanıyorum. Ancak takımımıza güveniyoruz. Zor bir maç olacak ama inşallah kazananı da biz oluruz." diye konuştu.