Antalyaspor'dan 'rehin kalındığı' iddiasına açıklama

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, kırmızı-beyazlı takımın Hollanda'da bir otelde rehin kaldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, verimli bir yurt dışı kamp dönemi geçiren takımın, 10 günlük kamp süresini tamamlayarak, önceden belirlenen programa uygun şekilde kamp yaptığı otelden çıktığı belirtildi.

Profesyonel futbol takımlarının Hollanda'da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığının vurgulandığı açıklamada, "Hiçbir şekilde, takımımızın Hollanda'da rehin kalması diye bir şey söz konusu olmamıştır. Ancak, sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanan ödemelerin gecikmesi nedeniyle, ödemeyle ilgili bazı sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar ivedilikle çözülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Mustafa Çiftçi

