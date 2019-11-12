Son Dakika

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Teknik direktör Korkmaz, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Spor 12.11.2019, 18:03
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
banner230

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, görevini bıraktı.

Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalyaspor'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tecrübeli teknik adam, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara, sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sayın Ali Şafak Öztürk'e, bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personelimize sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Her şey için çok teşekkürler."

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'un başına geçen Bülent Korkmaz, takımıyla çıktığı 52 resmi maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.


#Antalyaspor #Bülent Korkmaz #spor #SÜPER LİG
Yorumlar (0)
banner287
banner269
16°
açık
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 05:49
Güneş 07:13
Öğle 12:30
İkindi 15:13
Akşam 17:37
Yatsı 18:57

Gelişmelerden Haberdar Olun

@