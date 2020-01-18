Antalyaspor Veysel Sarı'yı transfer etti

Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenle 31 yaşındaki stoper Veysel Sarı, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Veysel Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır Süper Lig'de forma giydiğini anlatan Sarı, "Çok fazla takım değiştirmedim. Bu ligdeki dördüncü takımım. İnşallah uzun yıllar bu formaya, camiaya hizmet ederim. Ligde durumumuz iyi değil ama hep birlikte bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece inşallah bu takımı hak ettiği yere getireceğiz." diye konuştu.

Orta saha ve sağ bekte de görev yapabildiğine değinen Veysel Sarı, kendisini stoperde daha rahat hissettiğini kaydetti.

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise, Veysel Sarı'nın Antalyaspor'da başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Transfer görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Altay, "Transferlerimiz devam edecek. Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı. Yarın Podolski'nin de açıklamasını yaparız." dedi.

Altay, orta saha oyuncusu transferi için de önlerinde 3-4 alternatif olduğunu belirtti.