Antalyaspor ikinci yarıda attığı gollerle galip

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

17. dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik'in kaleye şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

33. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç'in altıpas üzerinde şutunda top dışarıya çıktı.

39. dakikada Bahadır Öztürk'ün ceza sahası içinde Aminu Umar'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışını kullanan Saadane, topu kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluşturup takımını öne geçirdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor'un 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

61. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Doukara'nın pasında ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Mevlüt Erdinç'in kafayla şutunda top dışarıya gitti.

62. dakikada Çaykur Rizespor bir kez daha gole yaklaştı. Antalyaspor ceza sahasına doğru ilerleyen Aminu Umar, Doukara'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, bu pozisyon sonrası Doukara'nın hareketini faul olarak değerlendirip, bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Çaykur Rizespor'un ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Mehmet Uslu'nun şutunda top auta çıktı.

68. dakikada Cissokho'nun sol kanattan ceza sahasına ortası sonrası gelişen pozisyonda Brabec'e çarpıp kaleye yönelen topu, çizgiden çıkaran Çaykur Rizespor savunması mutlak golü önledi.

80. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Aminu Umar'un hareketlendiği topa kalesini terk ederek müdahalelerde bulunan kaleci Boffin, topu kontrol etti.

90+2. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Diego'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

90+3. dakikada Koray Altınay'ın ceza sahası içinde Diego'ya müdahalesi sonrası hakem Ali Palabıyık, bu oyuncuyu ikinci sarı kartını gösterip, kırmızı kartla oyun dışına gönderdi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Özmert, takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Oktay Özden