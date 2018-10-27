Antalya'da puanlar paylaşıldı

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçı 1-1 sona erdi.

2. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in sol kanattan ortasında top, Doğukan Sinik'in kafasından sekti. Ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Yekta Kurtuluş'un şutunda top, kaleci Onur Kıvrak da kaldı.

6. dakikada Maicon'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Onur topu kontrol etti.

7. dakikada Diego'nun defans arkasına pasında topla buluşup ceza sahasına giren Maicon'un sol çaprazdan kaleye şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

12. dakikada Salih Dursun'un pasıyla defans arkasına sarkan Nazım Sangare, kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda kaleci Onur, iki hamleyle topu kontrol etti.

15. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Doukara'nın yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağından direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada Onazi'nin pasında, Diego'nun ters vuruşu sonrası top ceza sahası içinde Rodallega'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

27. dakikada Cissokho'nun ceza sahası içinde Burak Yılmaz'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

31. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Rodallega'nın şutunda, top kaleci Boffin'in bacağına çarpıp oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamladı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

51. dakikada Hakan Özmert'in orta olarak kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Diego'nun kafa şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

52. dakikada Cissokho'nun ara pasına hareketlenip sol çaprazdan ceza sahasına giren Maicon, kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Maicon'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

54. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodallega'nın rövaşata şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

62. dakikada Trabzonsporlu oyuncuların paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortasında, Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu sonrası kaleci Boffin gole izin vermedi.

71. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Onur Kıvrak topu son anda kornere çeldi.

83. dakikada Maicon'un pasında topla buluşup ceza sahasına hareketlenen Doukara'nın şutunda, kaleci Onur meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma, ilk yarıda atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

Muhabir: Oktay Özden