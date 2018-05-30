Ankaralı spor yazarları iftarda buluştu





ANKARA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, düzenlediği iftar yemeğinde üyeleriyle bir araya geldi.

Derneğin lokalinde verilen iftar yemeğine, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil, yönetim kurulu üyeleri ve Ankaralı spor yazarları katıldı.

Yemekte ayrıca, eski bakan Ünal Erkan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı kulübün başkan vekili Arif Ölmez, Spor Toto Organizasyon Müdürü Yaşar Göçer, hakemler Özgüç Türkalp ve Yaşar Kemal Uğurlu da yer aldı.

Başkan Alper Bakırcıgil, yemekten sonra yaptığı konuşmada, dernek yönetimi olarak sosyal projelere de yöneldiklerini belirterek, özellikle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile güzel bir işbirlikteliği sağladıklarını söyledi.

Gençleri spora kazandırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakırcıgil, okullarda çocuklarla da bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade etti.

Alper Bakırcıgil, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor Toto Organizasyon Müdürü Yaşar Göçer'e projelerine verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim etti.