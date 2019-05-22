Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Halter Turnuvasında Pursaklar Belediyesi sporcuları 11 madalya kazandı.

Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuva sonunda belediye sporcularından Özge Elgül, Ali Uğurlu ve Emre Kartal altın madalya kazandı.

Belediye bünyesinde çalışmalarını sürdüren 8 sporcu da bronz ve gümüş madalya aldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

- Görme engelli sporculardan Başkan Yaşar'a ziyaret

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Atletizm Türkiye Şampiyonasında 11 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyayla dönen sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Fethi Yaşar, sporcularla gurur duyduğunu belirti.

"Sizlerin tüm engellere karşı göstermiş olduğunuz üstün başarı beni çok gururlandırıyor." diyen Yaşar, "Eğer düzenli bir şekilde çalışıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorsanız, hangi alanda olursa olsun her zaman hayalini kurduğunuz noktada olursunuz. Başarı engel tanımaz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum"şeklinde konuştu.

Sporcularda Başkan Yaşar'a kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

- Başkan Köse, gençlerle bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençlerle bir araya geldi.

Kendisini çay içmeye davet eden gençlerle sohbet eden Köse, belediye hizmetlerine ilişkin gençlerin görüş ve önerilerini aldı.



Gençlere yönelik hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgiler paylaşan Köse, "Gençler ister de biz kabul etmez miyiz ? Genç kardeşlerimizin çay davetine icabet ettik. Bu buluşmaları sık sık tekrarlamak istiyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan gençlerimiz bizler için çok önemli. Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve bilgilerine değer veriyoruz. Önerileri ve fikirleri değerlendirmede titiz davranıyoruz. Mamak Belediyesi olarak gençliğin enerjisinden yararlanacağız. Bu şehri onlarla birlikte yöneteceğiz." dedi.

- Beypazarı'nda çevre düzenlemeleri

Beypazarı Belediyesi peyzaj düzenlemeleri kapsamında ilçede çiçek ekimi yapıyor.

Belediyenin çiçek seralarında yetiştirilen ve ilk etapta dikimi planlanan 100 bin çiçek toprakla buluşmaya başladı.

Beypazarı merkezinde birçok noktada çiçek dikimi sürerken, parklarda dikim öncesi toprak bakımı ve dikime hazırlık çalışması devam ediyor.







