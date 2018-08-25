Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan Trabzonspor'a ziyaret

TRABZON (AA) - Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Trabzonspor kampını ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yılmaz'ın, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un kamp yaptığı otele ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Yılmaz'ı, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Şahin, Özer Bayraktar ve Tuncay Uzunal ile teknik direktör Ünal Karaman'ın karşıladığı aktarıldı.

Yöneticilerin, MKE Ankaragücü maçında takıma başarı dileyen Yılmaz'a Trabzonspor forması hediye ettiği kaydedildi.