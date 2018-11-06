Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan MKE Ankaragücü'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Yılmaz, kulübün Beştepe Tesisleri'nde Yiğiner'e ziyarette bulundu.

MKE Ankaragücü'nün son haftalarda aldığı galibiyetlerle bir çıkış yakaladığını belirten Servet Yılmaz, sarı-lacivertli takımı yakından takip ettiğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de yeni bir kadro ile mücadele ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Altı yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Ankaragücü, lige renk kattı. Ankaragücü çok hırslı ve coşkulu bir oyun sergiliyor. Böyle devam ederse Avrupa kupalarına katılacağından kuşkum yok. Başarılarınızın devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Statta taraftarlara yönelik yapılan aramalar ile ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterileceğini de belirten Yılmaz, sahaya yabancı madde atılmadığı sürece ayakkabı çıkararak arama sürecinin bir daha yaşanmayacağını da kaydetti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini anlatan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner de Yılmaz'a teşekkür etti.

