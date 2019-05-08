ANALİG Erkek ve Kız Basketbol Türkiye Finalleri başladı





KIRŞEHİR (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Basketbol Türkiye Finalleri, Kırşehir'de başladı.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda müsabakalar öncesinde açılış töreni düzenlendi. Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen takımlara başarı diledi.

Şehrin Cacabey Medresesi ve Ahi Evran Külliyesi gibi çok önemli değerleri olduğunu belirten Şahin, sporculara maçlardan kalan zamanlarında kentin kültürel ve tarihi yerlerini ziyaret etmelerini önerdi.

Grup maçlarının ardından yarı final ve sıralama müsabakalarının yapılacağını ve final karşılaşmalarının ardından şampiyonanın sona ereceğini vurgulayan Şahin, bu organizasyonlarla geleceğin başarılı basketbolcularının yetiştiğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Aşıkpaşa ve Kırşehir spor salonlarında finallerin ilk müsabakaları başladı. Aşıkpaşa Salonu'nda Sinop ve Kütahya kız basketbol takımları mücadele etti.

İki spor salonunda 12 Mayıs'a kadar devam edecek Anadolu Yıldızlar Ligi 2018-2019 sezonunun basketbol Türkiye finallerine 12 erkek ve 12 kız takımı mücadele edecek. Final programına 350 sporcu, antrenör, idareci ve teknik ekip katılıyor.



