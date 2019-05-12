ANALİG basketbol finalleri sona erdi





KIRŞEHİR (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Basketbol Türkiye Finalleri, Kırşehir'de yapıldı.

Kırşehir ve Aşıkpaşa spor salonlarında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi 2018-2019 sezonu Türkiye Finalleri'nde 12 erkek ve 12 kız olmak üzere toplam 24 takım mücadele etti.

Final müsabakalarında, erkeklerde İstanbul Anadolu, Ankara, İstanbul Avrupa, Manisa, İzmir, Uşak, Gaziantep, Amasya, Düzce, Diyarbakır, Samsun ve Adıyaman, kızlar kategorisinde ise İzmir, Kütahya, Mersin, Kocaeli, Balıkesir, Düzce, Tunceli, Zonguldak, Samsun, Sinop, İstanbul Avrupa ve Ordu illerinden takımlar karşılaştı.

Grup, sıralama ve yarı final maçlarının ardından final karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Kızlar kategorisinde İstanbul Avrupa takımı birinci, Balıkesir takımı ikinci, Kocaeli takımı üçüncü ve Mersin takımı dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise İzmir takımı birinciliği, İstanbul Avrupa takımı ikinciliği, Ankara takımı ise üçüncülüğü, Gaziantep takımı dördüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa, madalya ve başarı belgelerini Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Basketbol İl Temsilcisi Murat Kaan Eroğlu, şube müdürleri verdi.



