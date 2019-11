Anadolu Efes'in forma sırt sponsoru Bilyoner oldu

İSTANBUL(AA) - Anlaşmaya göre, Bilyoner, Anadolu Efes Kulübü'nün 3 yıllığına forma sırt sponsorluğunu yapacak.

Raffles Otel Zorlu Center'da gerçekleştirilen imza törenine, Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner Genel Müdürü İlker Baydar, Anadolu Efes Kulübü Asbaşkanı Ahmet Boyacıoğlu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Doğuş Balbay ve Shane Larkin katıldı.

Burada açıklamada bulunan Emin Hitay, Türk sporunun gelişimine her branşta katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Anadolu Efes ve Bilyoner'in, Türk basketbolunu daha ileriye götürebilmek adına güç birliği yaptığını kaydeden Hitay, "A Milli Basketbol Takımı ile Anadolu Efes'e basketbol kültürünün yaygınlaşması noktasında katkı sağlamaya devam ediyoruz. Sponsorluklar, takımlara destek olduğu kadar, spora da yatırım olarak değerlendirilmeliler. Biz de Bilyoner olarak her branşta Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Boyacıoğlu, Bilyoner'in ev sahipliğinde burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bilyoner ile gerçekleştirdiğimiz bu partnerliğin Türk basketboluna büyük katkı vereceğine, basketbol için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu tip birliktelikler, Türk sporunun gelişmesi için çok büyük değerler. Biz hep bu tür iş birliklerini başka firmalarında spor kulüpleriyle birlikte yürütmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlker Baydar ise basketbola katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirterek, "Anadolu Efes'in 3 sezon boyunca formasında olacağız. Spora daha fazla heyecan ve eğlence katmak istiyoruz." diye konuştu.

Ergin Ataman da verdikleri destekten dolayı Bilyoner'e teşekkür etti.

Sponsorlukların kendilerine güç verdiğini vurgulayan deneyimli başantrenör, "Bilyoner'e bize inandıkları için teşekkür ederim. Bu şans oyunlarında ilki başlatan Bilyoner'in bizimle olması çok önemli. Geçtiğimiz sezon dörtlü final 213 ülkede 1 milyardan fazla insan tarafından izlendi. Avrupa'nın en çok izlenen liglerinden biri haline dönüştü. Bu birlikteliğin iki taraf için de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." yorumunu yaptı.

Hitay: Spordan kazandığımızı yine spora yatırıyoruz

İmza töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan Hitay, "Türk sporuna katkı yaptığımız için çok mutluyuz. Anadolu Efes gibi Türkiye basketbolunda ilklere imza atmış başarılı bir basketbol takımını desteklemekten de çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Spordan kazandığımızı yine spora yatırıyoruz. Şimdiye kadar futbol olsun, basketbol olsun kulüplerimize ve milli takımlarımıza desteğimiz oldu, bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Anadolu Efes'i "Türkiye'nin takımı" olarak nitelendiren Hitay, "Başka takımları tutan taraftarların da bir şekilde kalbinde Anadolu Efes'in yeri var. Dolayısıyla biz de Anadolu Efes'i gönlümüzde başka bir yere koyuyoruz. Onun için bir sıcaklık duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ataman: Bu tarz bir sponsorluğun bize çok fazla faydası olacak

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise önemli başarılar elde etmede sponsorların önemine değindi.

Bilyoner'in, kendilerine inanan sponsorların başında geldiğinin altını çizen Ataman, "Emin Beyleri ben maçlarda da görüyorum. Bizi destekliyorlar ve keyif alıyorlar. Türkiye'de ve Avrupa'da herkes Anadolu Efes'in oynadığı basketboldan keyif alıyor. Sadece sonuca yönelik değil keyif ve eğlence veren bir takım haline geldik. Onun için bu tarz bir sponsorluğun bize çok fazla faydası olacak." ifadelerini kullandı.

Sponsorlukların sadece A takım seviyesinde düşünülmemesi gerektiğini de vurgulayan Ataman, şöyle konuştu:

"Anadolu Efes Türkiye'de en çok basketbolcu yetiştiren kulüp. Türkiye'de bir ekol. Mirsadlardan başlayıp Hidayetlere, Mehmet Okurlar en son Cedi Osman. Bunlar hep Anadolu Efes'ten yetişip Türkiye'yi NBA'de temsil eden oyuncular. Milli takımların her kademesinde Anadolu Efes'in çok sayıda oyuncuları oldu ve hala var. Onun için bu sponsorluğun Anadolu Efes'e güç katacağını düşünüyoruz."

Baydar: Anadolu Efes birçok ilkin Türkiye'de lideri

Bilyoner Genel Müdürü İlker Baydar da sponsorluk anlaşmasını Anadolu Efes ile yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Türk sporuna katkı yapmanın önemine de değinen Baydar, "Emin Bey'in de bahsettiği gibi bizim kurumsal bilincimiz gerçekten spordan aldığımız katma değeri spora geri verebilmek. Anadolu Efes birçok ilkin Türkiye'de lideri. Sporu, gençleri desteklediğimiz için, basketbolun gelişmesine katkıda bulunduğumuz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes Kulübü Asbaşkanı Ahmet Boyacıoğlu da şunları kaydetti:

"Spor, kurlardan dolayı her geçen gün pahalanıyor. Bir sürü yabancı oyuncu oynatıyoruz. Dolayısıyla bizim bu tür güçlü sponsorlara her zaman ihtiyacımız var. Onlar sayesinde biz daha iyi takımlar kurup, daha başarılı oyunlar oynayacağız. Her yönüyle taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız."