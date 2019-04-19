Anadolu Efes saha avantajını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa'ya 74-72 kaybetti.

Bu sonuçla İspanyol temsilcisi, seride durumu 1-1'e getirdi.

Barcelona Lassa, mücadeleye pota altından bulduğu basketlerle başladı. Buna karşılık Anadolu Efes, peş peşe top kayıpları yapan rakibi karşısında sayılar kaydederek 3. dakikayı 7-6 önde geçti. Hücumda ritmini bulmakta sorun yaşayan lacivert-beyazlılar önünde boyalı alanda Hanga ve Singleton'la skor üreten İspanya temsilcisi, ilk periyodu 19-16 üstün bitirdi.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğin ilk dakikalarında da hücumda temposunu arttıramadı. Kısa oyuncularıyla sayılar bulan İspanyol temsilcisi, 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 20-28. Pleiss'ın kenardan oyuna dahil olmasıyla hücumda ve savunmada pota altı etkinliğini artıran lacivert-beyazlı ekip, Larkin ve Micic'in sayılarıyla 17. dakika skoru eşitledi: 30-30. Barcelona Lassa, periyodun son bölümünde boyalı alanı iyi savundu. Ribas, Heurtel ve Claver'le basketler bulan konuk ekip, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

İkinci yarı tempolu başladı. Tomic ve Hanga'nın sayılarına Larkin'in kazandığı toplardan bulduğu basketlerin yanı sıra Simon'un arka arkaya isabetli atışlarıyla yanıt veren Anadolu Efes, 24. dakikada öne geçti: 46-45. Lacivert-beyazlılar, çeyreğin ortalarında taraftarının desteğini arkasına alarak temposunu yükseltti. Ev sahibi ekip, top kayıpları yapan Barcelona Lassa karşısında 29. dakikaya 59-54 üstün girdi. Son bölümde boş atışlardan yararlanamayan Anadolu Efes karşısında Hanga ve Smits'le üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten İspanyol ekibi, final periyoduna 62-59 üstün girdi.

Son çeyreğin ilk 2 dakikasında takımlar sayı bulamadı. Boyalı alanı iyi savunan Barcelona Lassa, dış atışlarda isabetler bulmaya devam etti ve 35. dakikayı 68-62 önde tamamladı. Moerman ve Micic'in sayılarıyla hücumda yeniden ritmini yakalayan Anadolu Efes, bitime 3 dakika kala üstünlüğü yakaladı: 72-71. Lacivert-beyazlılar, son bölümde savunmayı da ön plana çıkardı. Tomic'le serbest atış çizgisinde 2'de 1 isabet bulan ve pota altında Hanga'yla basket kaydeden Barcelona Lassa, bitime 28 saniye kala 74-72 öne geçti. Konuk ekip, kalan sürede hücum haklarından yararlanamayan Anadolu Efes'i 74-72 mağlup etti.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 3. karşılaşma, 24 Nisan Çarşamba günü Barcelona Lassa'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu da mücadeleyi kenardan takip etti.

Öte yandan, Anadolu Efes Basketbol Kulübü resmi Twitter adresinden maç öncesi yapılan açıklamada, karşılaşmanın tüm biletlerinin tükendiği duyuruldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Ev sahibi avantajını kaybettik

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından yaptığı açıklamada ev sahibi avantajını kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, serinin 1-1'e geldiğini hatırlatarak, "İlk yarıda kendi oyunumuzla, tempomuzla oynayamadık. Barcelona Lassa, Tomic ve Singleton'la içeriden sayılar buldu. Bunun sonucunda normal oyunumuz olan hızlı hücumu gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

Ataman, üçüncü çeyrekte oyunu kontrol ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yanılmıyorsam 6-7 sayı da avantaj sağladık. Ancak bu dakikalarda yorulmuştuk. Bugün maçta iki uzunla oynamak istemedim. Çünkü Singleton ve Smits sayılar buluyordu. Ayrıca Hanga'nın normal sezonda yüzde 27, bugün ise daha yüksek bir yüzdeyle oynaması bizim için sürpriz oldu. Maçta 5'te 3 dış atış isabetiyle oynadı. Sondaki atışları da kaçırdık. Sonuç olarak ev sahibi avantajını kaybettik. Ancak durum 1-1. Burada onlar bizi yendi. Biz de orada onları yenmek için sahaya çıkacağız."

Ergin Ataman, sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Brock Motum'un ise deplasmandaki karşılaşmalarda oynayabileceğini belirtti.

Barcelona Lassa Başantrenörü Pesic: İyi performans gösterip, kendimizi kanıtladık

Barcelona Lassa Başantrenörü Svetislav Pesic, savunmada iyi oynayarak karşılaşmadan galip ayrıldıklarını aktardı.

İlk maçta iyi oynayamadıklarını söyleyen Pesic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü bu sadece bir maç kazanmak değildi. Bu maç iyi performans gösterip, kendimizi kanıtladık. Bu atmosferde, topu elinde iyi tutan bir ekibe karşı savunmada oldukça kararlıydık. Kendi oyunumuza, kurallarımıza saygı duyduk. Anadolu Efes'in ceza şutlarına izin vermedik. Seride durumu 1-1'e getirdik." şeklinde konuştu.

Svetislav Pesic, serinin üçüncü maçına hazırlanmak için yeterli sürelerinin olduğunu belirterek, "Play-off'larda fiziksel ve duygusal açıdan kendinizi kontrol etmelisiniz. Kendini kontrol eden takım, kazanmaya daha yakın. Basketbol sadece elle oynanan bir oyun değil. Kendimizi fiziksel olarak kontrol edemeseydik, kazanamazdık. Maçın son bölümünde güzel bir performans gösterdik." açıklamasında bulundu.