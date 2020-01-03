Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Khimki'yi yendi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Rusya temsilcisi Khimki'yi 101-82 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki 14. galibiyetini elde ederken Khimki 9. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Singleton ve Larkin'in üçlükleriyle başlayan Anadolu Efes karşısında Jovic önderliğinde sayılar bulan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 11-9 önde geçti. Anderson, Micic ve Larkin'in basketleriyle öne geçen Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına Evans, Kramer ve Karasev'in basketleriyle iyi başlayan Khimki, 13. dakikada 26-23 öne geçti. Simon ve Moerman'ın basketleriyle yeniden avantajı yakalayan Anadolu Efes, boyalı alanda da rakibine Pleiss ile üstünlük kurdu. Dış şutlarda Singleton ve Simon ile etkili olan lacivert-beyazlılar, 18. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 40-32. Mola dönüşünde Gill ve Kramer'le üç sayılık basketler üreten misafir takım, son dakikada eşitliği (41-41) yakalasa da kalan sürede Simon ve Larkin ile hızlı hücumlardan sayılar çıkaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-43 galip gitti.

İkinci yarıya Pleiss, Micic ve Larkin'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, yine Micic'in 24. dakikadaki üçlüğüyle farkı çift hanelere yükseltti: 59-48. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip final periyoduna 77-61 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, sahadan 101-82 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Pleiss ve Larkin attıkları yirmişer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.Ataman: Tüm oyuncularımız katkı verdi ve iyi performans sergiledik

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iyi performans sergilediklerini söyledi.

İlk yarıda özellikle hücumda çok iyi basketbol oynadıklarını aktaran Ataman, "Ancak savunmada yumuşak kaldık ve bu sebeple maçı koparamadık. Khimki bu sezon en iyi hücum yapan takımlardan biri. Devre arası takımla konuştuk. Rakibin topu almasını engelledik. Bu da rakibin kolay şut atmasını engelledi. Tüm oyuncularımız katkı verdi ve iyi performans sergiledik." diye konuştu.

Sakatlıktan yeni çıkan Adrien Moerman'ın da çok iyi katkı verdiğini dile getiren Ataman, şunları kaydetti:

"40 dakika aynı performansla oynayamazsınız. Khimki ilk yarıda kolay basket buluyordu. Soyunma odasında bunu konuştuk ve ikinci yarıya sert başladık. Bugüne kadar iç sahada aldığımız farklı galibiyetler hep savunma ağırlıklı basketboldan gelen oyun tarzıyla oldu. Hücumda kısalarımızı çok iyi kullanıyoruz. Moerman her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bugün taktiksel olarak oynattık. Çok iyi bir oyuncu. Singleton da mükemmel oynuyor. O da katılırsa özellikle uzun rotasyonunda çok iyi olacak. Bu takım, belkide en önemli oyuncusu Dunston'dan yoksun oynuyor. Dunston'ın da şubat sonuna doğru takıma dahil olmasını bekliyorum."

Kurtinaitis: Rakibimiz 3 sayılık atışlarda çok iyiydi

Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, iyi savunma yapamadıklarını söyledi.

Galibiyetinden ötürü Anadolu Efes'i tebrik eden Kurtinaitis, "Anadolu Efes bugün çok iyi oynadı. Güzel hücum ettiler. Bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki en hızlı hücumu yaptılar. Biz iyi savunma yapamadık. Rakibimiz 3 sayılık atışlarda takım olarak çok iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.